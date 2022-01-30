Tozkoparan İskender Çağan Efe Ak kimdir? İnstagram hesabı nedir?

TRT 1 ekranlarının sevilerek seyredilen dizisinin oyuncuları merak ediliyor. Peki dizi oyuncularından Çağan Efe Ak kimdir?

Çağan Efe Ak Kimdir?

Çağan Efe Ak 6 haziran 2007 doğumlu çocuk oyuncudur. Şuanda 13 yaşında olan Çağan Efe Ak daha önce İçerde ve Muhteşem Yüzyıl Kösem gibi dizilerde rol almıştır.

İkizler burcu olan yakışıklı ve yetenekli oyuncu Çağan Efe Ak Bir Gün Bir Çocuk filmi ile oyunculuğa ilk adımını atmıştır LC Waikiki ve Vodafone reklmalarında yer alan Çağan Efe Ak bir bölümde de Güldür Güldür Show konuk olmuştur.