Tozkoparan İskender Ayberk kimdir? İnstagram hesabı nedir?

TRT ekranlarının sevilerek seyredilen dizisinin oyuncuları merak ediliyor. Peki dizi oyuncularından Ayberk kimdir?

Oyuncu:

Mert Erdoğdu

Rolü:

Ayberk

Karakter Açıklaması:

Merhaba, ben Ayberk. Kasırga'nın en güçlüsü benim. Ama birazcık sakarım. Şimdiye kadar 3 kere kolumu, 2 kere parmağımı, 1 kere de bacağımı kırdım. Dikkatim dağınık canım, yoksa çok zekiyim.