TOLGA TOĞAN Ortahisar Kaymakamı kimdir?

Ortahisar Kaymakamı kimdir, nereli ve kaç yaşında?

2018 yılı Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesiyle Ortahisar Kaymakamlığına atanan Tolga TOĞAN, göreve başladı. Kaymakam Tolga TOĞAN 02 Eylül 1976 tarihinde Kayseri Pınarbaşı’nda doğdu.İlkokulu Pınarbaşı’na bağlı Sacayağı Köyünde okudu. Lise Eğitimini Ankara’da tamamladı. 1999 yılında Gazi Üniversitesi İ.İ.B.F. Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldu.2000 yılında yapılan kaymakamlık sınavını kazanarak Mülki İdare Amirliğİ mesleğine girdi.Afyon-Başmakçı, Karabük- Ovacık Kaymakam vekilliklerinde bulundu .9 ay süreyle dil eğitimi için İngiltere’de kaldı. Daha sonra sırasıyla Samsun-Ayvacık Kaymakamlığı, Erzurum-Tekman Kaymakamlığı, Tokat-Almus Kaymakamlığı, Nevşehir-Kozaklı Kaymakamlığı ve Kilis Vali Yardımcılığı yaptı.3 yıldır Diyarabakır Bağlar KaymakamlIğını ve Vali Yardımcısı Vekilliği görevini yürütürken İçişleri Bakanlığının 2018 yılı Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesiyle Ortahisar Kaymakamlığına atanan Tolga TOĞAN evli ve bir çocuk babası olup iyi derecede ingilizce bilmektedir.