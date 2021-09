Tolga Özuygur Kimdir? Tolga Özuygur Nereli? Tolga Özuygur Kaç Yaşında?

Bilgisayar oyunu programcısı, illüzyonist ve robotik / giyilebilir teknoloji tasarımcısı olan Tolga Özuygur kimdir? Kaç yaşındadır?

Türk Youtuber Tolga Özuygur bilim kurgu filmlerinde görmeye alışık olduğumuz teknolojiyi hayata geçirdi. Yaptığı Iron Man kostümüyle adından sıkça söz ettiren Tolga Özuygur bu defa derisinin altına çip yerleştirdi. Çıkan haberlerin ardından "Tolga Özuygur kimdir? Nereli, kaç yaşında? Tolga Özuygur " soruları gündem oldu. Peki, Tolga Özuygur kimdir? Nereli, kaç yaşında?

TOLGA ÖZUYGUR KİMDİR? NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

Tolga Özuygur, bilgisayar oyunu programcısı, illuzyonist ve robotik / giyilebilir teknoloji tasarımcısıdır. İstanbul Bilgi Üniversitesi Görsel İletişim Tasarımı bölümünden mezun oldu ve yüksek lisans programına Rotterdam Üniversitesi’nde devam etti.

Hayatını genel olarak bilimsel yönteme adayarak geçirmekte ve işlerinde çoğunlukla illüzyon sanatı üzerine olan teknik deneyimlerini son teknolojik gelişmeler ile birleştirerek izleyiciler için yeni deneyimler üretmeye çalışıyor.

The Wrong New Digital Art Biennale Istanbul Elçisi olan SPACE DEBRIS’de the Space of All Functions sergisinde sanal gerçeklik enstelasyonunu gerçekleştirdi. Ayrıca Contemporary Istanbul 2015 de Yeni Medya Bölümü’nde “Plug-in” Konuşmalarının parçası olarak performans gerçekleştirdi.