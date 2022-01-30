Teşkilat dizisi Serdar kimdir? Kaç yaşında? Nereli?

Ekranların en heyecan verici dizilerinden biri olan Teşkilat nefes kesen bölümleriyle devam ediyor. Peki Teşkilat dizisinin başrol oyuncularından Serdar kim? Kaç yaşında?

Çağlar Ertuğrul, 5 Kasım 1987'de Karşıyaka, İzmir’de doğdu. 2005 yılında Bornova Anadolu Lisesi'nden mezun oldu. 2011 yılında Koç Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünü bitirdi. Burada ilk kez tiyatro ile tanıştı. Kendisine ait bir Youtube kanalı olup buradan çeşitli komedi tarzında eğlenceli videolar paylaşmaktadır.