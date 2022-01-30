Teşkilat dizisi Hulki kim? Kaç yaşında? Nereli?

Teşkilat dizisi tüm heyecanıyla devam ediyor. Dizi oyuncularının aslen kim olduğu merak ediliyor. Peki oyunculardan Hulki kim? Kaç yaşında?

Nihat Alptuğ Altınkaya, profesyonel sporculuk yapmış Türk manken, fotomodel ve oyuncudur. 2005 yılında Fear Factor programına katılıp ilk turda elenmiş olan Altınkaya, 2012 Survivor Ünlüler - Gönüllüler yarışma programının birincisi olmuştur. Ardından dizi hayatına kaldığı yerden devam etmiştir