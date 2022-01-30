Teşkilat dizisi Hakkı Dayı kimdir? Kaç yaşında? Nereli?

TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi oyuncularından Hakkı Dayının kim olduğu merak ediliyor. Peki Hakkı Dayı karakterliTuncer Salman kimdir?

Tuncer Salman Kimdir?

Türk sinema, tiyatro ve TV dizileri oyuncusudur. Vikipedi

Doğum tarihi: 15 Mart 1965 (56 yıl yaşında), Kışla

Boy: 1,8 m

Ebeveynleri: Kadir Salman

Doğum: 15 Mart 1965 (56 yaşında); Uşak, Türkiye