Teşkilat dizisi Gürcan kimdir? Kaç yaşında? Nereli?

TRT ekranların en heyecanlı dizilerinden biri olan Teşkilat dizisinin oyuncuları da merakla araştırılıyor. Peki Teşkilat dizisi oyuncularından Gürcan kimdir? Kaç yaşında?

Ahmet Uğur Say, 16 Ekim 1986 tarihinde Manisa'da dünyaya geldi. Yüksek öğretim eğitimini Afyon Kocatepe Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde tamamlamıştır. 34 yaşında olan Ahmet Uğur Say Terazi burcudur. Ahmet Uğur Say oyuncu ve tiyatrocu olarak tanınmaktadır.