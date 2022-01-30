Teşkilat dizisi Gürcan kimdir? Kaç yaşında? Nereli?
TRT ekranların en heyecanlı dizilerinden biri olan Teşkilat dizisinin oyuncuları da merakla araştırılıyor. Peki Teşkilat dizisi oyuncularından Gürcan kimdir? Kaç yaşında?
TRT ekranların en heyecanlı dizilerinden biri olan Teşkilat dizisinin oyuncuları da merakla araştırılıyor. Peki Teşkilat dizisi oyuncularından Gürcan kimdir? Kaç yaşında?
Ahmet Uğur Say, 16 Ekim 1986 tarihinde Manisa'da dünyaya geldi. Yüksek öğretim eğitimini Afyon Kocatepe Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde tamamlamıştır. 34 yaşında olan Ahmet Uğur Say Terazi burcudur. Ahmet Uğur Say oyuncu ve tiyatrocu olarak tanınmaktadır.
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|Takımlar
|O
|P
|1. Sakaryaspor
|22
|48
|2. 1461 Trabzon FK
|22
|46
|3. Sivas Belediyespor
|22
|41
|4. Bodrumspor
|22
|40
|5. An Zentrum Bayburt Özel İdarespor
|22
|40
|6. Afjet Afyonspor
|21
|38
|7. Somaspor
|21
|38
|8. Çorum FK
|22
|37
|9. Silahtaroğlu Vanspor FK
|21
|35
|10. Ankaraspor
|22
|32
|11. Serik Belediyespor
|22
|29
|12. İnegölspor
|22
|28
|13. Etimesgut Belediyespor
|22
|26
|14. Diyarbekirspor
|22
|25
|15. Turgutluspor
|22
|23
|16. Sarıyer
|22
|21
|17. Adıyaman FK
|21
|19
|18. Ergene Velimeşespor
|22
|18
|19. Kahramanmaraşspor
|22
|12
|20. Niğde Anadolu FK
|22
|8
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|23
|54
|2. Konyaspor
|22
|45
|3. Alanyaspor
|23
|38
|4. Adana Demirspor
|23
|37
|5. Fenerbahçe
|23
|37
|6. Beşiktaş
|23
|36
|7. Hatayspor
|23
|36
|8. Başakşehir
|22
|34
|9. Gaziantep FK
|22
|32
|10. Sivasspor
|23
|31
|11. Kayserispor
|23
|31
|12. Karagümrük
|23
|30
|13. Kasımpaşa
|23
|27
|14. Göztepe
|23
|27
|15. Galatasaray
|23
|27
|16. Giresunspor
|23
|26
|17. Antalyaspor
|23
|24
|18. Rizespor
|23
|22
|19. Altay
|23
|18
|20. Ö.K Yeni Malatya
|22
|16
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|21
|45
|2. Ankaragücü
|21
|45
|3. Erzurumspor
|21
|38
|4. Bandırmaspor
|21
|36
|5. İstanbulspor
|21
|36
|6. Eyüpspor
|20
|36
|7. Samsunspor
|20
|33
|8. Adanaspor
|21
|32
|9. Manisa Futbol Kulübü
|21
|28
|10. Tuzlaspor
|20
|27
|11. Keçiörengücü
|21
|26
|12. Gençlerbirliği
|21
|26
|13. Boluspor
|19
|24
|14. Kocaelispor
|21
|24
|15. Menemen Belediyespor
|21
|23
|16. Altınordu
|21
|22
|17. Bursaspor
|20
|20
|18. Denizlispor
|21
|19
|19. Balıkesirspor
|20
|8
|Takımlar
|O
|P
|1. Manchester City
|23
|57
|2. Liverpool
|22
|48
|3. Chelsea
|24
|47
|4. M. United
|22
|38
|5. West Ham United
|23
|37
|6. Arsenal
|21
|36
|7. Tottenham
|20
|36
|8. Wolverhampton Wanderers
|21
|34
|9. Brighton
|22
|30
|10. Leicester City
|20
|26
|11. Aston Villa
|21
|26
|12. Southampton
|22
|25
|13. Crystal Palace
|22
|24
|14. Brentford
|23
|23
|15. Leeds United
|21
|22
|16. Everton
|20
|19
|17. Norwich City
|22
|16
|18. Newcastle
|21
|15
|19. Watford
|20
|14
|20. Burnley
|18
|12