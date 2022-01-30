Teşkilat dizisi Ceren kim? Kaç yaşında? Nereli?

Teşkilat dizisi tüm heyecanıyla devam ediyor. Dizi oyuncularının aslen kim olduğu merak ediliyor. Peki oyunculardan Ceren kim? Kaç yaşında?

Saadet Ezgi Eyüboğlu, Türk oyuncudur. Aşkın Gören Gözlere İhtiyacı Yok filmiyle 24. Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncu Ödülleri’nde sinema filminde en iyi yardımcı kadın oyuncu dalında ödüle aday gösterilmiştir.