Teşkilat dizisi Amir kimdir? Kaç yaşında?

TRT ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Teşkilatın oyuncuları da merak ediliyor. Peki Teşkilat dizisi oyuncularından Amir kimdir? Kaç yaşında?

Halen alternatif tiyatrolarda sahne almaya devam eden Oğuzhan Kayra Koç, 2016 yılından beri İstanbul'da yaşıyor. Oğuzhan Kayra Koç, Vatanım Sensin, Hayat Şarkısı, Umuda Kelepçe Vurulmaz dizilerinden sonra 2019'da ekranlara gelen Sevdim Seni Bir Kere dizisi kadrosunda ozan karakterini canlandırdı.