Tekin Dundar kimdir, nereli ve kaç yaşında?

TEKİN DUNDAR

1988 tarihinde Şırnak’ın Silopi ilçesinde dünyaya geldi. İlk ve Orta öğrenimini Silopi’de tamamladıktan sonra, 2004 yılında girdiği Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler fakültesi Kamu Yönetimi bölümünden 2008 yılında mezun oldu. İçişleri Bakanlığının 2008 yılında açmış olduğu Kaymakam adaylığı sınavını kazanarak, mesleğe Şırnak Kaymakam adayı olarak başladı. Sırasıyla il merkez stajı, teftiş stajı ve kaymakam refikliği stajlarını tamamladıktan sonra Amasya ili Taşova ve Denizli ili Baklan ilçelerinde Kaymakam vekilliği yaptı. Daha sonra 2010 yılında bir yıl süreyle yurt dışı stajı ve dil eğitimi için Almanya’nın Schwäbisch Hall kentine gönderildi. Burada Almanya'nın merkezi ve yerel yönetimleri ile özel sektörü üzerinde kapsamlı seminerlere katıldı.

Mart 2012 - Eylül 2014 tarihlerinde Mersin'in Gülnar İlçesinde, Ekim 2014 - Aralık 2016 tarihleri arasında Batman'ın Sason ilçesinde, Aralık 2016 - Eylül 2019 tarihlerinde Van’ın Çaldıran İlçesinde Kaymakamlık görevini ve Belediye Başkan Vekilliği görevlerini birlikte yürüten Dundar, 08.08.2019 tarihinde yayımlanan Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi ile İlçemiz Midyat’a atandı. Mersin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi Kent ve Çevre Ana Bilim Dalında Yüksek Lisans yapan Dundar, evli olup, 1 çocuk babasıdır. Almanca ve İngilizce bilmektedir.