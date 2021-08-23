Taner Bolat kimdir, kaç yaşındadır ve nerelidir?

Kaymakamımız Taner Bolat kimdir, nerelidir ve kimdir?

1983 yılında Konya Ereğli'de doğdu. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Bölümünden 2005 yılında mezun oldu. 2007 yılında İçişleri Bakanlığının açmış olduğu Kaymakamlık sınavını kazandı. Kaymakamlık mesleğine ilk olarak 2008 yılında Antalya Kaymakam adayı olarak başladı. Yozgat Aydıncık ve Uşak Karahallı'da Kaymakam vekilliği yaptı. 1 yıl İngiltere'de bulundu. 3 yıllık adaylık sürecinden sonra sırasıyla Kastamonu Hanönü, Ordu Mesudiye, Konya Ahırlı, Burdur Ağlasun, Bingöl Kiğı Kaymakamı ve Bingöl Vali Yardımcısı olarak görev yaptı. 2020 yılında yayınlanan Kaymakamlar Kararnamesi ile Giresun Şebinkarahisar Kaymakamı olarak atandı. Evli ve Ege isimli bir çocuk babasıdır.