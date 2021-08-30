Talha Battal ​kimdir, nereli ve kaç yaşında?



1-CUMHURBAŞKANLIĞI VE CUMHURBAŞKANLIĞINA BAĞLI KURULUŞLAR

a) İl Müftülüğü

b) Hacı Ahmet Ziylan Eğitim Merkezi Müdürlüğü

c) Anadolu Ajansı Gaziantep Bölge Müdürlüğü

d) İletişim Başkanlığı Gaziantep Bölge Müdürlüğü

e) Basın İlan Kurumu Gaziantep Şube Müdürlüğü

f) TRT Gaziantep Başmühendisliği



2- HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞINA BAĞLI KURULUŞLARA AİT GÖREVLER

a) İl Defterdarlığı

b) Gaziantep Vergi Dairesi Başkanlığı



3- ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞINA BAĞLI KURULUŞLARA AİT GÖREVLER

a) DDY Gar Müdürlüğü

b) Karayolları 54. Bakım Şube Şefliği

c) Gaziantep Otoyol Bakım İşletme Şefliği

d) Ulaştırma 7. Bölge Müdürlüğü

e) İl Telekom Müdürlüğü

f) Posta Telgraf Teşkilatı Başmüdürlüğü

g) THK Başkanlığı

h) Havalimanı Başmüdürlüğü

i) THY Müdürlüğü(KİT)



4- VALİLİK MAKAMINCA VERİLECEK DİĞER GÖREVLER

