Taksim Trio kimdir? Şarkılar Bizi Söyler Konuklarından Taksim Trio Kimdir?

Şarkılar Bizi Söyler'in konukları kimlerdir? Rubato kimdir? Kaç yaşındadır? Hangi tarz şarkılar söylüyor? Bu akşam hangi şarkıları söyleyecek? Bu hafta neler olacak program saat kaçta başlayacak?

TAKSİM RUBATO KİMDİR?

Taksim Trio, Hüsnü Şenlendirici, Aytaç Doğan ve İsmail Tunçbilek'in 2007'de oluşturduğu müzik topluluğudur.

Aynı adlı ilk albümünü 1 Ekim 2007'de Doublemoon etiketiyle çıkarttı.