Tahir Yılmaz kimdir, nereli ve kaç yaşında?

1989 yılında İstanbul'un Kadıköy ilçesinde doğdu. İlk ve orta öğrenimini İstanbul'da tamamladı. 2014 yılında Marmara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Fransızca Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümü'nden mezun oldu.2015 yılında 104. Dönem Düzce Kaymakam Adayı olarak memuriyete başladı. Sırasıyla Kocaeli Dilovası ve Sinop Gerze'de Kaymakam Refikliği Stajı; İçişleri Bakanlığı Mülkiye Teftiş Kurulunda Teftiş Stajyer Sakarya Karapürçek Düzce Kaynaşlı ve Bolu Seben İlçelerinde Kaymakam Vekilliği Stajı yaptı. Yurtdışı Dil Eğitimi kapsamında İngiltere'nin Sheffield şehrinde 8 aylık eğitimini tamamladı. Karaman Ermenek, Hatay Yayladağı İlçelerinde Kaymakam olarak görev yaptı. 13.07.2020 tarih ve 2020/362 sayılı Cumhur Başkanlığı Kararnamesiyle Doğanyurt İlçesine Atanarak İlçemizdeki görevine başladı. Evli ve 1 çocuk babası olup iyi derecede Fransızca ve İngilizce bilmektedir.