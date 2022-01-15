Survivor Yasin Obuz kimdir? kaç yaşında? nereli?

Survivor yarışması kaldığı yerden devam ediyor. Yine zorlu yarışmacıların olacağı yarışmanın ünlüler ve gönüllüler kadrosu merak ediliyor.

Yasin Obuz Kimdir?

21 Kasım 1988'de Diyarbakır'da dünyaya gelen ve 3 kardeşi olan Yasin Obuz, çocukluğundan bu yana spor yapıyor.

İlk spor lisansı 1998'de çıkan Obuz, amatör ve profesyonel olarak futbol oynadı. Bunların yanı sıra, çocukluğunda 2 yıl jimnastik yaptı, voleybol ve basketbol da oynadı.