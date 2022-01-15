Survivor yarışmacılarından Ogeday Girişken kimdir? kaç yaşında? nereli?

Survivor yarışması kaldığı yerden devam edecek bu hafta başlayacak olan yarışma yine zorlu geçecek. Survivor yarışmacıları merakla araştırılıyor. Ünlüler kadrosu ve gönüller kadrosunda kimler olacak?

Ogeday Girişken Kimdir?

Survivor 2022 All Star kadrosunda yer alan Ogeday, 1992 doğumlu, Adanalı olan Ogeday Girişken, 2017 yılında Survivor'a katıldı ve şampiyon oldu.

Marmara Üniversitesi'nde Beden Eğitimi ve spor öğretmenliği bölümünü mezunudur. Fenerbahçe'de kürek sporu dalında yer aldı.