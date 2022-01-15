Survivor yarışmacılarından Hikmet Tuğsuz kimdir? kaç yaşında? nereli?

Survivor yarışmacı tekrar başlıyor. Ünlüler ve gönüllüler kadrosu merak edilen yarışmanın yarışmacıları kimler?

Hikmet Tuğsuz Kimdir?

Hikmet Tuğsuz, 16 Kasım 1986'da Antalya'nın Akseki ilçesine bağlı Bademli kasabasında doğdu.

Adnan Menderes Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu'ndan mezun oldu. İlkokul 4. sınıfta, spor ayakkabısı ödüllü bir yarışmaya katılmasıyla sporla tanıştı.