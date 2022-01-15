Survivor yarışmacılarından Gökhan Keser kimdir? kaç yaşında? nereli?

Survivor yarışması uzun bir aradan sonra tekrar ekranlarda seyircilerle buluşuyor. Zorlu olacağı beklenen yarışmanın yarışmacı kadrosu merak ediliyor. Peki yarışmacılar kimler?

GÖKHAN KESER KİMDİR?

Gökhan Keser, 9 Eylül 1987 tarihinde İzmir‘de doğmuştur. Aslen Rize‘nin Pazar ilçesindendir. Mobilyacı bir baba ile ev hanımı bir annenin oğludur.

14 yaşında modellik kariyerine başladı. “Ekol Drama Sanat Evi”nde Ayla Algan‘dan oyunculuk eğitimi alırken, bir yandan da Sevingül Bahadır, Gül Sabar, Kevork Tavityan, Randy’den şan eğitimi aldı.