Survivor yarışmacılarından Ardahan Uzkanbaş kimdir? kaç yaşında? nereli?

Survivor yarışması kaldığı yerden devam ediyor. Bu yılda zorlu geçeceği beklenen yarışmanın ünlüler ve gönüllüler kadrosu merakla araştırılıyor. Peki gönüllüler kadrosundan Ardahan Uzkanbaş kimdir?

SURVIVOR ARDAHAN UZKANBAŞ KİMDİR?

Ardahan Uzkanbaş, 1987 senesinde Ardahan'da doğdu . 8 yıl Adanaspor altyapı takımlarında forma giyen Uzkanbaş, yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle futbola ara vermek zorunda kalınca bu süreçte askerliğini tamamladı.

Ardından 2 yıl Dubai'de yaşadı.