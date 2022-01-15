Survivor yarışmacılarından Anıl Berk Baki kimdir? kaç yaşında? nereli?

Survivor yarışması kaldığı yerden devam ediyor. Tekrar izleyicilerle buluşacak yarışmanın kadrosu merak ediliyor. Peki gönüllüler kadrosundan Anıl Berk Baki kimdir? kaç yaşında? nereli?

Anıl Berk Baki kimdir? kaç yaşında? nereli?

Survivor Anıl Berk Baki, 1991 yılında İstanbul'da dünyaya geldi ancak aslen Trabzonludur.

Yeditepe Üniversitesi Reklam Tasarımı ve İletişim Bölümü mezunu Anıl Berk Baki, yelken sporu ile ilgilenmekte ve aynı zamanda Milli sporcudur.

Bunun dışında Crossfit antrenörü olarak spor yaşantısını sürdürmektedir.