Survivor Sude Burcu kimdir? kaç yaşında? nereli?

Survivor yarışması kaldığı yerden devam ediyor. Bu yılda zorlu geçen yarışmanın ünlü kadrosu ve gönüllüler kadrosu merak ediliyor.

Sude Burcu Kimdir?

11 Mayıs 1996 tarihinde İzmir'de doğdu. Babası futbol antrenörü, annesi pilates eğitmeni olan sporcunun, 2 kız kardeşi de kendisi gibi tekvandocu.

1.66 boyunda ve 57 kilo olan sporcunun, 2 kez Avrupa 3'lüğü, 1 kez Balkan Şampiyonluğu, 7 kez Türkiye Şampiyonluğu bulunuyor.