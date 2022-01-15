Survivor Seda Aydemir kimdir? kaç yaşında? nereli?
Survivor yarışması uzun bir aradan sonra tekrar ekranlara dönüyor. Bu yılda zorlu yarışmacılarının olacağı Survivor ünlüler ve gönüllüler kadrosu merak ediliyor.
Survivor yarışması uzun bir aradan sonra tekrar ekranlara dönüyor. Bu yılda zorlu yarışmacılarının olacağı Survivor ünlüler ve gönüllüler kadrosu merak ediliyor.
Seda Aydemir Kimdir?
2022 Survivor All Star ekibine dahil edilen isimlerden biri de Seda Aydemir oldu. Survivor'un eski yarışmacılardan olan Sema Aydemir'in ikizi olan Seda Ocak, 34 yaşında ve aslen Bursalıdır.
Eski milli atlet ve antrenör olan başarılı sporcunun iki çocuğu vardır.
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|Takımlar
|O
|P
|1. Sakaryaspor
|19
|45
|2. 1461 Trabzon FK
|19
|40
|3. Afjet Afyonspor
|19
|37
|4. An Zentrum Bayburt Özel İdarespor
|19
|36
|5. Sivas Belediyespor
|19
|34
|6. Çorum FK
|19
|34
|7. Somaspor
|19
|32
|8. Silahtaroğlu Vanspor FK
|19
|32
|9. Bodrumspor
|19
|31
|10. Ankaraspor
|19
|30
|11. Serik Belediyespor
|19
|29
|12. İnegölspor
|19
|24
|13. Diyarbekirspor
|19
|22
|14. Turgutluspor
|19
|22
|15. Etimesgut Belediyespor
|19
|21
|16. Adıyaman FK
|19
|16
|17. Sarıyer
|19
|15
|18. Ergene Velimeşespor
|19
|12
|19. Kahramanmaraşspor
|19
|8
|20. Niğde Anadolu FK
|19
|6
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|20
|49
|2. Konyaspor
|20
|39
|3. Başakşehir
|20
|34
|4. Adana Demirspor
|20
|33
|5. Fenerbahçe
|20
|32
|6. Beşiktaş
|21
|32
|7. Hatayspor
|20
|32
|8. Gaziantep FK
|21
|31
|9. Sivasspor
|20
|29
|10. Alanyaspor
|20
|29
|11. Kayserispor
|20
|27
|12. Galatasaray
|20
|27
|13. Karagümrük
|20
|27
|14. Giresunspor
|20
|25
|15. Antalyaspor
|20
|22
|16. Göztepe
|21
|21
|17. Kasımpaşa
|20
|18
|18. Altay
|20
|18
|19. Rizespor
|20
|18
|20. Ö.K Yeni Malatya
|21
|15
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|19
|42
|2. Ankaragücü
|19
|39
|3. Erzurumspor
|19
|37
|4. Eyüpspor
|19
|35
|5. Bandırmaspor
|20
|33
|6. İstanbulspor
|19
|30
|7. Adanaspor
|19
|29
|8. Samsunspor
|18
|27
|9. Gençlerbirliği
|19
|26
|10. Boluspor
|19
|24
|11. Tuzlaspor
|19
|24
|12. Kocaelispor
|19
|24
|13. Menemen Belediyespor
|20
|23
|14. Keçiörengücü
|19
|22
|15. Manisa Futbol Kulübü
|19
|22
|16. Altınordu
|19
|22
|17. Bursaspor
|19
|19
|18. Denizlispor
|19
|19
|19. Balıkesirspor
|19
|8
|Takımlar
|O
|P
|1. Manchester City
|21
|53
|2. Chelsea
|21
|43
|3. Liverpool
|20
|42
|4. West Ham United
|21
|37
|5. Arsenal
|20
|35
|6. Tottenham
|18
|33
|7. M. United
|19
|31
|8. Brighton
|20
|28
|9. Wolverhampton Wanderers
|19
|28
|10. Leicester City
|18
|25
|11. Crystal Palace
|21
|24
|12. Southampton
|20
|24
|13. Brentford
|20
|23
|14. Aston Villa
|19
|22
|15. Everton
|18
|19
|16. Leeds United
|19
|19
|17. Watford
|18
|13
|18. Burnley
|17
|11
|19. Newcastle
|19
|11
|20. Norwich City
|20
|10