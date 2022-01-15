Survivor Nisa Bölükbaşı kimdir? kaç yaşında? nereli? 2022

Survivor yarışması kaldığı yerden devam ediyor. Yarışmanın ünlüler ve gönüllüler kadrosunda kimlerin olacağı merak ediliyor.

Nisa Bölukbasi kimdir?

2 Temmuz 1998 tarihinde Prag'da doğdu. 8 yaşında profesyonel olarak tenis, single ve çiftler oynamaya başlayan Nisa, Prag Tenis Kulübü Cibulka'da 15 yıl performans sergiledi.

15 yaşındayken yüzmeyi bırakıp yüzme hocası oldu fakat yaşamak için takım sporuna ihtiyacı vardı ve bu yüzden voleybol oynamaya başladı.