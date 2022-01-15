Survivor Nagihan Karadere kimdir? kaç yaşında? nereli?

Survivor yarışması uzun bir aradan sonra tekrar ekranlara geri döndü. Bu yılki yarışmanın da zorlu geçeceği tahmin ediliyor. Peki Survivor yarışmasında ünlüler kadrosundan Nagihan Karadere kim?

Nagihan Karadere Kimdir?

16 Şubat 1984 tarihinde Adana Kadirli ilçesinde doğdu. Nagihan Karadere 170 cm boyundadır ve 66 kilodur. Survivor All Star 2022 kadrosunda yer alan Nagihan Karadere, Uğur Gökçe ile 2016 yılında boşandı.

Bu evliliğinden Ece Arven isimli bir kız çocuğu vardır.