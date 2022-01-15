Survivor Merve Aydın kimdir? kaç yaşında? nereli? 2022
Survivor yarışması kaldığı yerden devam ediyor. Yarışmanın ünlüler ve gönüllüler kadrosunda kimlerin olacağı merak ediliyor. Peki ünlüler kadrosundaki Merve Aydın kimdir?
Survivor yarışması kaldığı yerden devam ediyor. Yarışmanın ünlüler ve gönüllüler kadrosunda kimlerin olacağı merak ediliyor. Peki ünlüler kadrosundaki Merve Aydın kimdir?
Merve Aydın Filiz Kimdir?
17 Mart 1990 Bakırköy İstanbul doğumlu, orta mesafe koşucudur. 800 m. açıkhava ve salon Türkiye rekorlarının sahibidir.
2012 Yaz Olimpiyatları'nda sakatlanmasına rağmen yarışa devam etmesiyle büyük ses getirmiştir. Merve Aydın'ın Instagram hesabı birçok izleyici tarafından merak ediliyor.
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|Takımlar
|O
|P
|1. Sakaryaspor
|19
|45
|2. 1461 Trabzon FK
|20
|40
|3. Sivas Belediyespor
|20
|37
|4. Afjet Afyonspor
|19
|37
|5. An Zentrum Bayburt Özel İdarespor
|19
|36
|6. Çorum FK
|19
|34
|7. Somaspor
|19
|32
|8. Silahtaroğlu Vanspor FK
|19
|32
|9. Bodrumspor
|19
|31
|10. Ankaraspor
|19
|30
|11. Serik Belediyespor
|19
|29
|12. Etimesgut Belediyespor
|20
|24
|13. İnegölspor
|19
|24
|14. Diyarbekirspor
|19
|22
|15. Turgutluspor
|20
|22
|16. Adıyaman FK
|19
|16
|17. Sarıyer
|19
|15
|18. Ergene Velimeşespor
|19
|12
|19. Kahramanmaraşspor
|19
|8
|20. Niğde Anadolu FK
|19
|6
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|21
|49
|2. Konyaspor
|20
|39
|3. Başakşehir
|20
|34
|4. Adana Demirspor
|21
|34
|5. Sivasspor
|21
|32
|6. Fenerbahçe
|20
|32
|7. Beşiktaş
|21
|32
|8. Hatayspor
|20
|32
|9. Gaziantep FK
|21
|31
|10. Alanyaspor
|20
|29
|11. Kayserispor
|21
|28
|12. Karagümrük
|21
|28
|13. Galatasaray
|20
|27
|14. Giresunspor
|20
|25
|15. Antalyaspor
|20
|22
|16. Göztepe
|21
|21
|17. Rizespor
|21
|19
|18. Kasımpaşa
|20
|18
|19. Altay
|20
|18
|20. Ö.K Yeni Malatya
|21
|15
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|20
|42
|2. Ankaragücü
|19
|39
|3. Erzurumspor
|19
|37
|4. Eyüpspor
|19
|35
|5. Bandırmaspor
|20
|33
|6. İstanbulspor
|20
|33
|7. Adanaspor
|19
|29
|8. Samsunspor
|18
|27
|9. Gençlerbirliği
|19
|26
|10. Manisa Futbol Kulübü
|20
|25
|11. Boluspor
|19
|24
|12. Tuzlaspor
|19
|24
|13. Kocaelispor
|19
|24
|14. Menemen Belediyespor
|20
|23
|15. Keçiörengücü
|19
|22
|16. Altınordu
|19
|22
|17. Bursaspor
|19
|19
|18. Denizlispor
|20
|19
|19. Balıkesirspor
|19
|8
|Takımlar
|O
|P
|1. Manchester City
|22
|56
|2. Chelsea
|22
|43
|3. Liverpool
|20
|42
|4. West Ham United
|21
|37
|5. Arsenal
|20
|35
|6. Tottenham
|18
|33
|7. M. United
|19
|31
|8. Wolverhampton Wanderers
|20
|29
|9. Brighton
|20
|28
|10. Leicester City
|18
|25
|11. Southampton
|21
|25
|12. Crystal Palace
|21
|24
|13. Brentford
|20
|23
|14. Aston Villa
|19
|22
|15. Everton
|19
|19
|16. Leeds United
|19
|19
|17. Watford
|19
|14
|18. Norwich City
|21
|13
|19. Newcastle
|20
|12
|20. Burnley
|17
|11