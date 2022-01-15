Survivor Merve Aydın kimdir? kaç yaşında? nereli? 2022

Survivor yarışması kaldığı yerden devam ediyor. Yarışmanın ünlüler ve gönüllüler kadrosunda kimlerin olacağı merak ediliyor. Peki ünlüler kadrosundaki Merve Aydın kimdir?

Merve Aydın Filiz Kimdir?

17 Mart 1990 Bakırköy İstanbul doğumlu, orta mesafe koşucudur. 800 m. açıkhava ve salon Türkiye rekorlarının sahibidir.

2012 Yaz Olimpiyatları'nda sakatlanmasına rağmen yarışa devam etmesiyle büyük ses getirmiştir. Merve Aydın'ın Instagram hesabı birçok izleyici tarafından merak ediliyor.