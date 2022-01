Survivor Mert Öcal kimdir? kaç yaşında? nereli?

Survivor yarışması kaldığı yerden devam ediyor heyecanlı ve zorlu geçen yarışmanın ünlüler ve gönüllüler kadrosunda kimlerin olduğu merak ediliyor.

Mert Öcal Kimdir?

29 Eylül 1982 tarihinde İstanbul'da doğan Mert Öcal, "Best Model of Turkey" seçildikten sonra 2004 "Best Model of The World" yarışmasını kazandı.

Daha sonra "Görgüsüzler, Oyun Bitti, Asla Unutma, Nehir, Doktorlar ve Rüyalarda Buluşuruz" gibi çeşitli dizilerde rol aldı.