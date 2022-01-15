Survivor Mert Öcal kimdir? kaç yaşında? nereli? 2022
Survivor yarışması kaldığı yerden devam ediyor heyecanlı ve zorlu geçen yarışmanın ünlüler ve gönüllüler kadrosunda kimlerin olduğu merak ediliyor.
Survivor yarışması kaldığı yerden devam ediyor heyecanlı ve zorlu geçen yarışmanın ünlüler ve gönüllüler kadrosunda kimlerin olduğu merak ediliyor.
Mert Öcal Kimdir?
29 Eylül 1982 tarihinde İstanbul'da doğan Mert Öcal, "Best Model of Turkey" seçildikten sonra 2004 "Best Model of The World" yarışmasını kazandı.
Daha sonra "Görgüsüzler, Oyun Bitti, Asla Unutma, Nehir, Doktorlar ve Rüyalarda Buluşuruz" gibi çeşitli dizilerde rol aldı.
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|Takımlar
|O
|P
|1. Sakaryaspor
|19
|45
|2. 1461 Trabzon FK
|20
|40
|3. Sivas Belediyespor
|20
|37
|4. Afjet Afyonspor
|19
|37
|5. An Zentrum Bayburt Özel İdarespor
|19
|36
|6. Çorum FK
|19
|34
|7. Somaspor
|19
|32
|8. Silahtaroğlu Vanspor FK
|19
|32
|9. Bodrumspor
|19
|31
|10. Ankaraspor
|19
|30
|11. Serik Belediyespor
|19
|29
|12. Etimesgut Belediyespor
|20
|24
|13. İnegölspor
|19
|24
|14. Diyarbekirspor
|19
|22
|15. Turgutluspor
|20
|22
|16. Adıyaman FK
|19
|16
|17. Sarıyer
|19
|15
|18. Ergene Velimeşespor
|19
|12
|19. Kahramanmaraşspor
|19
|8
|20. Niğde Anadolu FK
|19
|6
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|21
|49
|2. Konyaspor
|20
|39
|3. Başakşehir
|20
|34
|4. Adana Demirspor
|21
|34
|5. Sivasspor
|21
|32
|6. Fenerbahçe
|20
|32
|7. Beşiktaş
|21
|32
|8. Hatayspor
|20
|32
|9. Gaziantep FK
|21
|31
|10. Alanyaspor
|20
|29
|11. Kayserispor
|21
|28
|12. Karagümrük
|21
|28
|13. Galatasaray
|20
|27
|14. Giresunspor
|20
|25
|15. Antalyaspor
|20
|22
|16. Göztepe
|21
|21
|17. Rizespor
|21
|19
|18. Kasımpaşa
|20
|18
|19. Altay
|20
|18
|20. Ö.K Yeni Malatya
|21
|15
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|20
|42
|2. Ankaragücü
|19
|39
|3. Erzurumspor
|19
|37
|4. Eyüpspor
|19
|35
|5. Bandırmaspor
|20
|33
|6. İstanbulspor
|20
|33
|7. Adanaspor
|19
|29
|8. Samsunspor
|18
|27
|9. Gençlerbirliği
|19
|26
|10. Manisa Futbol Kulübü
|20
|25
|11. Boluspor
|19
|24
|12. Tuzlaspor
|19
|24
|13. Kocaelispor
|19
|24
|14. Menemen Belediyespor
|20
|23
|15. Keçiörengücü
|19
|22
|16. Altınordu
|19
|22
|17. Bursaspor
|19
|19
|18. Denizlispor
|20
|19
|19. Balıkesirspor
|19
|8
|Takımlar
|O
|P
|1. Manchester City
|22
|56
|2. Chelsea
|22
|43
|3. Liverpool
|20
|42
|4. West Ham United
|21
|37
|5. Arsenal
|20
|35
|6. Tottenham
|18
|33
|7. M. United
|19
|31
|8. Wolverhampton Wanderers
|20
|29
|9. Brighton
|20
|28
|10. Leicester City
|18
|25
|11. Southampton
|21
|25
|12. Crystal Palace
|21
|24
|13. Brentford
|20
|23
|14. Aston Villa
|19
|22
|15. Everton
|19
|19
|16. Leeds United
|19
|19
|17. Watford
|19
|14
|18. Norwich City
|21
|13
|19. Newcastle
|20
|12
|20. Burnley
|17
|11