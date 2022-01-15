Survivor Gizem Kerimoğlu kimdir? kaç yaşında? nereli?

Survivor yarışması tüm hızıyla devam edecek. Bu yılda zorlu rakiplerin yarışacağı yarışmanın ünlüler ve gönüllüler kadrosu merakla araştırılıyor.

Gizem Kerimoğlu Kimdir?

30 Ekim 1988 yılında doğmuş, eski bir futbolcudur. Bulgar göçmeni bir ailenin kızı olan Gizem Kerimoğlu, aynı zamanda oyunculukta yapmaktadır.

Gizem Kerimoğlu 30 Ekim 1988 yılında doğmuş, eski bir futbolcudur. Bulgar göçmeni bir ailenin kızı olan Gizem Kerimoğlu, aynı zamanda oyunculukta yapmaktadır.