Survivor Furkan Kızılay kimdir? kaç yaşında? nereli?

Survivor yarışması kaldığı yerden devam ediyor. Uzun aradan sonra tekrar ekranlarda başlayacak olan yarışmanın ünlüler ve gönüllüler kadrosu merak ediliyor.

Furkan Kızılay Kimdir?

30 Kasım 1990 yılında İstanbul Şile'de doğmuştur. 31 yaşındaki Survivor Furkan, aynı zamanda şarkıcılık da yapmaktadır.

Oyunculuğu, şarkıcılığı yanı sıra reklamlarda da sık sık boy gösteren Furkan Kızılay'ın Batur isminde bir kardeşi bulunmaktadır.