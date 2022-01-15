Survivor Elif Gören kimdir? kaç yaşında? nereli?

Survivor yarışması kaldığı yerden devam edecek. Yarışmanın ünlüler ve gönüllüler kadrosunda kimlerin olacağı merak ediliyor. Peki ünlüler kadrosundan Elif Gören kimdir?

Elif Gören Kimdir?

14 Şubat 1990, İznik, Bursa doğumlu, Türk kadın atlettir.

2012 Yaz Olimpiyatları'nda 4x400 m Milli takımında yer almıştır ve 2012 Olimpiyatlarına katılan en genç Türk sporcu olmuştur.