Survivor Çağan Atakan Arslan kimdir? kaç yaşında? nereli?

Survivor yarışması kaldığı yerden devam ediyor. Bu sezon da zorlu geçecek yarışmanın ünlüler ve gönüllüler takımındakiler merakla araştırılıyor.

Çağan Atakan Arslan Kimdir?

27 Ağustos 1989 yılında Sivas'ta dünyaya gelen Avatar lakaplı Çağan Atakan Arslan, spor hayatına basketbol ile başlamıştır.

16 yaşında vücut geliştirmeye başlayan Atakan Arslan, 17 yaşında dövüş sporları ile tanışmış ve o günden bu yana birçok başarıya imza atmıştır.