Survivor Birsen Bekgöz kimdir? kaç yaşında? nereli? 2022

Survivor yarışması kaldığı yerden devam ediyor. Yarışmanın ünlüler kadrosu ve gönüllüler kadrosundaki isimler merak ediliyor. Peki Survivor' ın ünlüler kadrosundaki Birsen Bekgöz kimdir?

Birsen Bekgöz Kimdir?

Türk kısa mesafe koşucusudur ve aynı zamanda Enka kulübünün sporcusudur. Bekgöz halen Türkiye 4x100 ve 4x400 bayrak takımlarının sırasıyla 44.71 (Sema Apak, Meliz Redif ve Nimet Karakuş ile birlikte) 3:29.42'lik dereceleriyle 2 Türkiye rekoru sahibidir.