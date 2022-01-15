Survivor Berna Keklikler kimdir? kaç yaşında? nereli?

Survivor yarışması kaldığı yerden devam ediyor. Bu yılda zorlu rakiplerin yarışacağı yarışmanın ünlüler ve gönüllüler kadrosu merak ediliyor. Peki gönüllüler kadrosunda yer alan Berna Keklikler kimdir?

Berna Keklikler Kimdir?

Almanya doğumlu olan Berna Keklikler, İstanbul'da yaşamakta.

Ekonomi eğitimi alan Berna Keklikler, Almanya'da katıldığı güzellik yarışması, Miss Turkuaz Germany'iyi kazandı. Fıtness, crunch ve yüzme sporlarıyla ilgilenmekte olan Berna Keklikler, oyunculuk ve modellik ile uğraşıyor.