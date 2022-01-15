Survivor Berkan Karabulut kimdir? kaç yaşında? nereli?

Survivor yarışması kaldığı yerden devam ediyor. Bu yılda çok zorlu rakiplerin kıyasıya yarışacağı yarışmanın yarışmacı oyuncu kadrosu merakla araştırılıyor.

SURVIVOR BERKAN KARABULUT KİMDİR?

Berkan Karabulut, 23 Eylül 1994 tarihinde İstanbul’da dünyaya gözlerini açmıştır. Üç çocuklu Yugoslav bir ailenin çocuğudur. Çok sık okul değiştirmiştir. Bunun nedeni basketbol ile de ilgilendiği için en iyi basketbol takımlarının olduğu okullara gitmiştir. 7 yaşında iken futbola başlamıştır. Daha sonra da pek çok spor dalı ile yakından ilgilenmiştir.