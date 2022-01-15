Survivor Batuhan Karacakaya kimdir? kaç yaşında? nereli? 2022
Survivor yarışması kaldığı yerden devam ediyor. Yarışmada yarışacak ünlüler ve gönüllüler kadrosunda kimlerin olacağı merak ediliyor.
Survivor yarışması kaldığı yerden devam ediyor. Yarışmada yarışacak ünlüler ve gönüllüler kadrosunda kimlerin olacağı merak ediliyor.
Batuhan Karacakaya Kimdir?
5 Şubat 1997 yılında doğmuştur. 24 yaşındaki olan aslen İstanbullu Batuhan Karacakaya, Survivor 2022 All Star yarışmacısıdır.
Ancak geçtiğimzi yıl yarışmaya dahil olmasıyla hem yakışıklı hem de fiziksel performansıyla şaşırtan Batuhan Karacakaya'nın boyu 1.82, kilosu ise 75'tir.
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|20
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|37
|5. An Zentrum Bayburt Özel İdarespor
|19
|36
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|19
|34
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|19
|32
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|19
|32
|9. Bodrumspor
|19
|31
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|19
|30
|11. Serik Belediyespor
|19
|29
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|20
|24
|13. İnegölspor
|19
|24
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|19
|22
|15. Turgutluspor
|20
|22
|16. Adıyaman FK
|19
|16
|17. Sarıyer
|19
|15
|18. Ergene Velimeşespor
|19
|12
|19. Kahramanmaraşspor
|19
|8
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|19
|6
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|O
|P
|1. Trabzonspor
|21
|49
|2. Konyaspor
|20
|39
|3. Başakşehir
|20
|34
|4. Adana Demirspor
|21
|34
|5. Sivasspor
|21
|32
|6. Fenerbahçe
|20
|32
|7. Beşiktaş
|21
|32
|8. Hatayspor
|20
|32
|9. Gaziantep FK
|21
|31
|10. Alanyaspor
|20
|29
|11. Kayserispor
|21
|28
|12. Karagümrük
|21
|28
|13. Galatasaray
|20
|27
|14. Giresunspor
|20
|25
|15. Antalyaspor
|20
|22
|16. Göztepe
|21
|21
|17. Rizespor
|21
|19
|18. Kasımpaşa
|20
|18
|19. Altay
|20
|18
|20. Ö.K Yeni Malatya
|21
|15
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|20
|42
|2. Ankaragücü
|19
|39
|3. Erzurumspor
|19
|37
|4. Eyüpspor
|19
|35
|5. Bandırmaspor
|20
|33
|6. İstanbulspor
|20
|33
|7. Adanaspor
|19
|29
|8. Samsunspor
|18
|27
|9. Gençlerbirliği
|19
|26
|10. Manisa Futbol Kulübü
|20
|25
|11. Boluspor
|19
|24
|12. Tuzlaspor
|19
|24
|13. Kocaelispor
|19
|24
|14. Menemen Belediyespor
|20
|23
|15. Keçiörengücü
|19
|22
|16. Altınordu
|19
|22
|17. Bursaspor
|19
|19
|18. Denizlispor
|20
|19
|19. Balıkesirspor
|19
|8
|Takımlar
|O
|P
|1. Manchester City
|22
|56
|2. Chelsea
|22
|43
|3. Liverpool
|20
|42
|4. West Ham United
|21
|37
|5. Arsenal
|20
|35
|6. Tottenham
|18
|33
|7. M. United
|19
|31
|8. Wolverhampton Wanderers
|20
|29
|9. Brighton
|20
|28
|10. Leicester City
|18
|25
|11. Southampton
|21
|25
|12. Crystal Palace
|21
|24
|13. Brentford
|20
|23
|14. Aston Villa
|19
|22
|15. Everton
|19
|19
|16. Leeds United
|19
|19
|17. Watford
|19
|14
|18. Norwich City
|21
|13
|19. Newcastle
|20
|12
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|17
|11