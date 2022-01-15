Survivor Barış Murat Yağcı kimdir? kaç yaşında? nereli?

Survivor yarışması kaldığı yerden devam ediyor. Bu yılda zorlu geçeceği tahmin edilen yarışmanın ünlüler ve gönüllüler kadrosu merak ediliyor.

Barış Murat Yağcı Kimdir?

21 Ocak 1991'de İzmir'de doğdu. Birce Akalay'ın kuzenidir. Bahçeşehir Üniversitesi Uluslararası ilişkiler bölümünden mezun olmuştur.

Yağcı, ikinci üniversite kapsamında Anadolu Üniversitesi Spor yönetimi bölümünde eğitimine devam etmektedir.