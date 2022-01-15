Survivor Aycan Yanaç kimdir? kaç yaşında? nereli?

Survivor yarışması kaldığı yerden devam ediyor. Yarışmada yarışacak ünlüler ve gönüllüler kadrosunda kimlerin olacağı merak ediliyor.

Aycan Yanaç Kimdir?

ALG Spor takımında forvet pozisyonunda görev yapan Almanya'da yetişmiş Türk kadın futbolcudur.

2015'te Türkiye 19 yaş altı kadın millî futbol takımında forma giymiştir ve 2018 yılından itibaren Türkiye kadın millî futbol takımını temsil etmektedir. Survivor 2020'de boy göstermiştir.