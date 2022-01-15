Survivor Adem Kılıçcı kimdir? kaç yaşında? nereli?
Survivor yarışması kaldığı yerden devam ediyor. Yarışmada yarışacak ünlüler ve gönüllüler kadrosunda kimler var? Ünlüler kadrosunda yarışacak olan Adem Kılıç kimdir?
Survivor yarışması kaldığı yerden devam ediyor. Yarışmada yarışacak ünlüler ve gönüllüler kadrosunda kimler var? Ünlüler kadrosunda yarışacak olan Adem Kılıç kimdir?
Adem Kılıç Kimdir?
5 Mart 1986 tarihinde Ağrı'da dünyaya gelen Türk boksör Adem Kılıççı, 1.85 metre boy uzunluğuna sahiptir.
İstanbul'da yer alan Fenerbahçe Boks şubesinde hala kariyerini devam ettirmektedir.
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|32
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|21
|31
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|20
|29
|10. Alanyaspor
|20
|29
|11. Kayserispor
|20
|27
|12. Galatasaray
|20
|27
|13. Karagümrük
|20
|27
|14. Giresunspor
|20
|25
|15. Antalyaspor
|20
|22
|16. Göztepe
|21
|21
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|20
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|18
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|18
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|21
|15
|Takımlar
|O
|P
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|19
|42
|2. Ankaragücü
|19
|39
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|19
|37
|4. Eyüpspor
|19
|35
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|20
|33
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|19
|30
|7. Adanaspor
|19
|29
|8. Samsunspor
|18
|27
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|26
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|20
|23
|14. Keçiörengücü
|19
|22
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|22
|16. Altınordu
|19
|22
|17. Bursaspor
|19
|19
|18. Denizlispor
|19
|19
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|8
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|O
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|53
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|43
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|20
|42
|4. West Ham United
|21
|37
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|20
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|7. M. United
|19
|31
|8. Brighton
|20
|28
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|19
|28
|10. Leicester City
|18
|25
|11. Crystal Palace
|21
|24
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|20
|24
|13. Brentford
|20
|23
|14. Aston Villa
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|22
|15. Everton
|18
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|19
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|18
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|17
|11
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|19
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