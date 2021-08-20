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Söke yeni Kaymakamı Soner Zeybek kimdir?

Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi ile Aydın’ın Söke ilçesine kaymakam olarak atanan Soner Zeybek'in özgeçmişi.

Kim Kimdir? 20.08.2021, 18:10
Söke yeni Kaymakamı Soner Zeybek kimdir?

Adı – Soyadı:                      Soner ZEYBEK 
Doğum Yeri ve tarihi:         Alaşehir 26-02-1979
EĞİTİM
Lisans:                               Gazi Üniversitesi Kamu yönetimi (2001)
Yüksek Lisans:                  Coventry Üniversitesi MBA İnsan Kaynakları Yönetimi (2016)
Doktora:                             Namık Kemal Üniversitesi İşletme (2018-Devam ediyor)

İŞ TECRÜBESİ
2002-2003                           Maliye Bakanlığı Vergi Denetmen Yardımcılığı
2003-2006                           İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adayı
2006-2007                           Afyonkarahisar Hocalar Kaymakamlığı
2007-2009                           Elazığ Ağın Kaymakamlığı
2009-2011                           Trabzon Şalpazarı Kaymakamlığı
2011-2014                           Şanlıurfa Vali Yardımcılığı
2014-                                    Kırklareli Vize Kaymakamlığı

Yabancı Dil Bilgisi             Seviyesi                    Girilen sınav ve Tarihi

İngilizce                               75                                      2010 KPDS
İngilizce                               77,5                                   2019 YDS

KATILDIĞI KURS VE SEMİNERLER
SEMİNER e-içişleri ve Farkındalık Eğitimi- Dönemi:1 Araştırma Planlama Şube Müdürlüğü-ANTALYA 26.03.2018 30.03.2018 24
SEMİNER PERFORMANS VE MOTİVASYON HİZMET İÇİ EĞİTİM SEMİNERİ- Dönemi:1 Araştırma Planlama Şube Müdürlüğü-ANTALYA 08.05.2017 12.05.2017 20
SEMİNER e-içişleri Projesi ve Farkındalık Eğitimi- Dönemi:1 Araştırma Planlama Şube Müdürlüğü-ANTALYA 23.05.2016 27.05.2016 14
SEMİNER MÜLKİ İDARE AMİRLERİ ÇAĞDAŞ YÖNETİM TEKNİKLERİ EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI 24.11.2014 28.11.2014 26
SEMİNER İÇİŞLERİ BAKANLIĞI PERSONELİNİN AB FONLARININ ETKİN KULLANIMINDA DESTEKLENMESİ PROJESİ EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI 03.01.2011 06.01.2011  
SEMİNER e-İÇİŞLERİ PROJESİ EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI 29.04.2010 01.05.2010 15
KURS İNSAN HAKLARI BAĞLAMINDA MÜLKİ İDARE AMİRLERİNİN KOLLUK DENETİM VE GÖZETİM KAPASİTELERİNİN ARTTIRILMASI İNGİLTERE BÜYÜKELÇİLİĞİ ANKARA 19.11.2006    
KURS KAYMAKAMLIK KURSU EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI 16.11.2005    
KURS İNGİLİZCE DİL KURSU (445 SAAT SÜRELİ) EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI-TÜRK İNGİLİZ KÜLTÜR DERNEĞİ 26.04.2004    
KURS ANKARA'DA DÜZENLENEN ORYANTASYON EĞİTİMİ (35 SAAT SÜRELİ) EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI 13.10.2003    
KURS ANKARA'DA DÜZENLENEN KAMU DİPLOMASİSİ KURSU MİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ

#Soner Zeybek
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