Söke yeni Kaymakamı Soner Zeybek kimdir?

Adı – Soyadı: Soner ZEYBEK

Doğum Yeri ve tarihi: Alaşehir 26-02-1979

EĞİTİM

Lisans: Gazi Üniversitesi Kamu yönetimi (2001)

Yüksek Lisans: Coventry Üniversitesi MBA İnsan Kaynakları Yönetimi (2016)

Doktora: Namık Kemal Üniversitesi İşletme (2018-Devam ediyor)

İŞ TECRÜBESİ

2002-2003 Maliye Bakanlığı Vergi Denetmen Yardımcılığı

2003-2006 İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adayı

2006-2007 Afyonkarahisar Hocalar Kaymakamlığı

2007-2009 Elazığ Ağın Kaymakamlığı

2009-2011 Trabzon Şalpazarı Kaymakamlığı

2011-2014 Şanlıurfa Vali Yardımcılığı

2014- Kırklareli Vize Kaymakamlığı

Yabancı Dil Bilgisi Seviyesi Girilen sınav ve Tarihi

İngilizce 75 2010 KPDS

İngilizce 77,5 2019 YDS

KATILDIĞI KURS VE SEMİNERLER

SEMİNER e-içişleri ve Farkındalık Eğitimi- Dönemi:1 Araştırma Planlama Şube Müdürlüğü-ANTALYA 26.03.2018 30.03.2018 24

SEMİNER PERFORMANS VE MOTİVASYON HİZMET İÇİ EĞİTİM SEMİNERİ- Dönemi:1 Araştırma Planlama Şube Müdürlüğü-ANTALYA 08.05.2017 12.05.2017 20

SEMİNER e-içişleri Projesi ve Farkındalık Eğitimi- Dönemi:1 Araştırma Planlama Şube Müdürlüğü-ANTALYA 23.05.2016 27.05.2016 14

SEMİNER MÜLKİ İDARE AMİRLERİ ÇAĞDAŞ YÖNETİM TEKNİKLERİ EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI 24.11.2014 28.11.2014 26

SEMİNER İÇİŞLERİ BAKANLIĞI PERSONELİNİN AB FONLARININ ETKİN KULLANIMINDA DESTEKLENMESİ PROJESİ EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI 03.01.2011 06.01.2011

SEMİNER e-İÇİŞLERİ PROJESİ EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI 29.04.2010 01.05.2010 15

KURS İNSAN HAKLARI BAĞLAMINDA MÜLKİ İDARE AMİRLERİNİN KOLLUK DENETİM VE GÖZETİM KAPASİTELERİNİN ARTTIRILMASI İNGİLTERE BÜYÜKELÇİLİĞİ ANKARA 19.11.2006

KURS KAYMAKAMLIK KURSU EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI 16.11.2005

KURS İNGİLİZCE DİL KURSU (445 SAAT SÜRELİ) EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI-TÜRK İNGİLİZ KÜLTÜR DERNEĞİ 26.04.2004

KURS ANKARA'DA DÜZENLENEN ORYANTASYON EĞİTİMİ (35 SAAT SÜRELİ) EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI 13.10.2003

KURS ANKARA'DA DÜZENLENEN KAMU DİPLOMASİSİ KURSU MİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ