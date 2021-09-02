Sitare Akbaş kimdir, nereli, kaç yaşında ve Murat Dalkılıç'la sevgili mi?

Ramo dizisinin Dilber'i Sitare Akbaş sosyal medyanın gündeminde. Çok konuşulan güzel oyuncu kimdir, nereli ve sevgilisi kim?

Kim Kimdir? 02.09.2021, 10:38
Sitare Akbaş kimdir, nereli, kaç yaşında ve Murat Dalkılıç'la sevgili mi?

Ramo dizisinin Dilber'i Sitare Akbaş sosyal medyanın gündeminde. Çok konuşulan güzel oyuncu kimdir, nereli ve sevgilisi kim?

Türkiye onu Aklasya Durağı dizisinde canlandırdığı Zeyno karakteriyle tanıdı. Kariyeri boyunca pek çok dizi ve filmde sergilediği başarılı performanslarıyla bilinen Sitare Akbaş şimdi de özel hayatıyla gündemde. İşte Sitare Akbaş hakkında merak edilenler...

SİTARE AKBAŞ KİMDİR?

Dizi ve sinema oyuncusu Sirate Akbaş 6 Ekim 1988 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Tam adıyla Makbule Sitare Akbaş, İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü mezunudur.

Televizyon ekranlarının çok izlenen dizilerinde kendine yer bulan Sitare Akbaş kariyerine ilk adımını 2004 yılında Samanyolu TV'deki Beşinci Boyut dizisiyla attığı. Beşinci Boyut'ta canlandırdığı "Ayşe" karakteri ile başlangıç yapmış olsa da tam anlamıyla tanınmaya başlaması 2008 yılına uzanıyor.

2008 yılında Kanal D'de yayınlanmaya başlayan Akasya Durağı dizisindeki "Zeyno" karakteri ile geniş kitlelere ulaşan Sitare Akbaş ilk sinema adımını ise 2009 yılında İncir Çekirdeği filmindeki "Delal" karakteri ile atmıştır. Akbaş, bir kaç projeye adını yazdırdıktan 2020 yılında FOX'da yayınlanmaya başlayan Sen Çal Kapımı dizisinde canlandırdığı "Figen Yıldırım (Fifi)" karakteri ile TV ekranlarına dönmüştür. 2021 yılında Show TV'deki Ramo dizisinin kadrosuna dahil olup "Dilber" karakterini canlandırmıştır.

SİTRE AKBAŞ MURTA DALKILIÇ'LA SEVGİLİ Mİ?

Magazin dünyası Sitare Akbaş ve Murat Dalkılıç'ın birlikte olduğuna dair haberleri konuşuyor. İkilinin bir mekanda birlikte çekilen görüntülerinin paylaşılması üzerine gündeme gelen aşk iddialarına dair Sitare Akbaş'tan da Murat Dalkılıç'tan da henüz bir açıklama gelmedi.

SİTARE AKBAŞ DİZİLERİ VE FİLMLERİ

Film
Yıl    Yapım    Rol    Notlar
2009    İncir Çekirdeği    Delal    
2012    Ferahfeza    Eda    
2014    Bensiz    İlayda    
2014    Hayat Tarzı    Dilara    
2015    Ada    Ada    
2020    Ben Bir Denizim    Nisan    

Televizyon
Yıl    Yapım    Rol    Notlar
2004    Beşinci Boyut    Ayşe    

2007    Vazgeç Gönlüm        
2007    Hakkını Helal Et    Esma    
2008–2011    Akasya Durağı    Zeyno    134 bölüm (1–134)
2011    Fatmagül'ün Suçu Ne?    Özge    
2012    Dila Hanım    Yasemin    
2014    Urfalıyam Ezelden    Kevser    
2014    Emanet    Asiye    
2015    Analar ve Anneler    Aysel    
2016    İstanbul Sokakları    İffet    
2020–2021    Sen Çal Kapımı    Figen Yıldırım    28 bölüm (1–28)
2021    Ramo    Dilber    

#Sitare Akbaş
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