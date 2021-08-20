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Sinan Aslan Kimdir? Kaç yaşında ve nereli?

İpekyolu Kaymakamı olarak görev yapan Sinan Aslan'ın yeni görev yeri Kayseri Develi Kaymakamlığı oldu. Peki kimdir bu Sinan Aslan? Sinan Aslan'ın eşi kim? Sinan Aslan kaç yaşında ve nereli?

Kim Kimdir? 20.08.2021, 08:42
Sinan Aslan Kimdir? Kaç yaşında ve nereli?

İpekyolu Kaymakamı olarak görev yapan Sinan Aslan'ın yeni görev yeri Kayseri Develi Kaymakamlığı oldu. Peki kimdir bu Sinan Aslan? Sinan Aslan'ın eşi kim? Sinan Aslan kaç yaşında ve nereli?

İpekyolu Kaymakamı Sayın Sinan Aslan Kars Arpaçay'da doğdu. İlk ve orta öğretimini İstanbul’da tamamladı. İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesinden mezun oldu. Bir yıl süreyle Sağlık Bakanlığı Müfettiş Yardımcılığı görevinde bulundu. 2008 yılında Aydın Kaymakam adayı olarak göreve başladı.. Sırasıyla Aydın Valiliği il stajı, Sakarya/Pamukova kaymakam refikliği, Çanakkale Mülkiye Teftiş stajı, Edirne Enez, Edirne İpsala Kaymakam Vekilliği, Uşak Karahallı, Diyarbakır Eğil ilçesinde Kaymakam ve Van Vali Yardımcılığı görevlerinde bulundu. 2009-2010 yılları arasında İngiltere'de Portsmouth Üniversitesinde Kamu yönetimi alanında yüksek lisansını tamamladı. İstanbul Üniversitesi  Sosyal Bilimler Enstitüsünde Kamu Hukuku alanında doktora yapmaktadır. 2019 yılı Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi ile İpekyolu Kaymakamlığı görevine atanan Sayın Sinan Aslan evli ve 2 çocuk babasıdır.

#sinan aslan #ipekyolu
Yorumlar (2)
MURAT ERTAŞ 1 gün önce
YOLUNUZ AÇIK OLSUN GÜZEL İNSAN VANA BÜYÜK HİZMETLERİ OLMUŞTUR
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Ferhat 1 gün önce
Güle güle güzel insan. Senin kadar Van'ı düşünen bir mulki amir gelir mi emim değilim.
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