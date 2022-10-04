Sıfırıncı Gün dizisinin oyuncuları kimler?

TV 8 ekranlarının yeni dizisi Sıfırıncı Gün dizisinin fragmanının yayınlanmasının ardından dizinin oyuncuları merak ediliyor. Peki Sıfırıncı Gün dizisinin oyuncu kadrosunda kimler var?

SIFIRINCI GÜN DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?

Sıfırıncı Gün dizisinin fragmanı yayınlandı. Dizi çekimleri yurt dışında yapılan dizinin oyuncu kadrosu henüz açıklanmadı. Dizinin başrol oyuncusu Engin Öztürk olacak. Sıfırıncı Gün dizisinin çok yakında yayınlanması bekleniyor.