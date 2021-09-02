Sertaç Kırçuval kimdir?

Sertaç Kırçuval kimdir, nereli ve kaç yaşında?

Kim Kimdir? 02.09.2021, 13:15
Sertaç Kırçuval kimdir?

Sertaç Kırçuval kimdir, nereli ve kaç yaşında?,

       Malatya’da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Malatya’da tamamladı. İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler bölümünden mezun oldu. 2013 yılında Malatya Kaymakam Adayı olarak Mülkî İdare Amirliği mesleğine intisap etti. Malatya Valiliği’nde İl Stajını, Mersin ve Silifke ilçesinde Mülkiye Teftiş Stajını tamamladı. Bilecik/Söğüt ve Trabzon/Beşikdüzü ilçelerinde Kaymakam Refikliği Stajının ardından 4 ay süreli Bakanlık Merkez Stajını tamamladı. Yurtdışı eğitimi kapsamında gittiği İngiltere’de Portsmouth Üniversitesi’nde Kamu yönetimi alanında “İletişimin Tarihsel Gelişimi ve Sosyal Hareketlere Etkisi: Arap Baharı’nda Sosyal Medyanın Rolü İncelemesi (The Historical Evolution of the Communication and Its Impact on Social Movements: A Case Study of the Role of Social Media in the Arab Spring)” konulu tez çalışması ile Yüksek Lisansını tamamladı. Kırşehir’in Kaman ilçesinde Kaymakam Vekili olarak görev yaptı. Daha sonra sırasıyla Denizli/Güney ve Isparta/Şarkikaraağaç Kaymakamı olarak görev yapan Sayın Kaymakamımız 29.08.2019 tarihinden itibaren Musabeyli Kaymakamı olarak görev yapmaktadır.
 

#Sertaç Kırçuval
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