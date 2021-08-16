Serkay Tütüncü kimdir,, nereli ve kaç yaşında
Son zamanların en popüler isimlerinden biri olan Serkay Tütüncü kimdir, nereli ve kaç yaşında?
Son zamanların en popüler isimlerinden biri olan Serkay Tütüncü kimdir, nereli ve kaç yaşında?
Rol arkadaşı İlayda Alişan ile aşk iddialarıyla gündeme gelen Serkay Tütüncü sosyal medyanın gündeminde. Masumiyet dizisine ve özel hayatına dair soruları cevaplandıran Serkay Tütüncü yaptıpğı açıklamalarla adından söz ettiriyor. Serkay Tütüncü'nün yaşı, memleketi ve hayatı ile ilgili merak edilenleri haberimizde bir araya getirdik...
SERKAY TÜTÜNCÜ KİMDİR?
Serkay Tütüncü, 7 Şubat 1991 tarihinde İzmir Tire’de doğdu. Eğitimini Ege Üniversitesi’nde tamamladı. Serkay Tütüncü, İzmirspor, Balçovaspor, İzmir Emniyet ve Alaçatıspor takımlarında forma giydi.
Şimdilerde Kanal D ekranlarında yayınlanan Afili Aşk dizisinde Volkan karakterine hayat veren Serkay Tütüncü, 1,78 metre boyunda, 76 kilo ve Kova burcudur.
SERKAY TÜTÜNCÜ DİZİLERİ
2020 – Bay Yanlış (Ozan Dinçer) (TV dizisi)
2019 – Afili Aşk (Volkan Çekerek) (TV Dizisi)
2018 – İnsanlık Suçu (Gökhan) (TV Dizisi)
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|1
|1
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|1
|1
|10. Ankaragücü
|1
|1
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|1
|1
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|1
|1
|13. Samsunspor
|0
|0
|14. İstanbulspor
|1
|0
|15. Boluspor
|1
|0
|16. Gençlerbirliği
|1
|0
|17. Erzurumspor
|1
|0
|18. Denizlispor
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|0
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|1
|0
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|P
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|1
|3
|2. Chelsea
|1
|3
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|1
|3
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|3
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|3
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|0
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|1
|0
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|1
|0
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|0
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|1
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