Serkan Nişancı kimdir, kaç yaşında, nereli? Evli mi? Şarkıları ve albümleri nelerdir?



"Sabahın Sultanı Seda Sayan" programına konuk olduktan sonra merak konusu olan Serkan Nişancı kimdir? Serkan Nişancı nereli? Serkan Nişancı evli mi? Serkan Nişancı memleketi neresi? Serkan Nişancı’nın mesleği ne? Serkan Nişancı Kaç yaşında?

Star TV Ekranlarında yayınlanan Sabahın Sultanı Seda Sayan programına konuk olan Serkan Nişancı’nın hayatı İbo Show izleyenlerinde merak uyandırdı.

Serkan nişancı Kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır?

1986 doğumlu Serkan Nişancı 35 yaşındadır. Ankara türküleri seslendiren Nişancı, "serkannisancisn" kullanıcı adı ile aktif olarak kullandığı Instagram hesabından annesiyle ve babaannesiyle sık sık paylaşım yapmaktadır. Ailesine düşkün olduğu söylenen Nişancı'nın memleketi Ankara'dır.

EVLİ Mİ?

Ankaralı Serkan Nişancı'nın evli olup olmadığına dair internette net bir bilgi yer almıyor.

ŞARKILARI VE ALBÜMLERİ NELERDİR?

Albümleri:

*Gözüme Baka Baka

*Kara Gözlüm Ölesim Var

*Aşkın Starları

*Yar Gözlerin Ağlar Gibi

*Sen De Anlarsın, Özledim

*Deli Yüreğime Zorsun

*Gül Eğlen Oyna

*Ankara'nın En İyileri

*Kurtlar Sofrası

*Ankara'nın Beyleri

*Yalan Olmuş Sevdalar

*Alem Başlıyor

Şarkıları:

*Hayal Olur

*Gül Eğlen Oyna

*Yar Bana

*Gelsene

*Gözüme Baka Baka

*Hıçkırık

*Sessiz Sedasız

*Yar Gözlerin Ağlar Gibi

*Sen De Anlarsın

*Özledim

*Deli Gibi Yüreğime Zorsun

*Sevdiğim Al Yazmalım

*Hem Delisin Hem Hanım

*Dayanamam

*Sen Aldırma

*Atamın Seğmenleri / Hüdayda / Yumurtanın Sarısı

*Mavi Boncuk Gözleri

*Yalan Olmuş Sevdalar

*Ankara Kızlarına

*Bir Sevdadır Ankara

*Sen Olmayınca

*Karagözlüm Ölesim Var

*Oyanada Dönder Sar Beni

*Balım Benim

*Elveda

*Seviyorum Bir Tek Seni

*Dari Dari

*Serkeş

*Taçsız Prenses

*Gece Başlıyor / Salla / Ereğli

*Seni Seviyorum