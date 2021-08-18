Türk iş insanı olan ve Sedat Peker'in tweetinde bahsettiği Serhat Albayrak kimdir, nereli ve kaç yaşında?

Türk iş insanı olan ve Sedat Peker'in tweetinde bahsettiği Serhat Albayrak kimdir? Serhat Albayrak nereli? Serhat Albayrak kaç yaşında? SERHAT ALBAYRAK KİMDİR? Serhat Albayrak, Türk iş insanı ve medya patronu. Turkuvaz Medya Grubu'nun CEO'sudur. Yeni Şafak'ın eski yazarı Sadık Albayrak'ın oğlu, Berat Albayrak'ın ağabeyidir. Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü'nden mezun oldu. 1998-2000 yılları arasında Wallstreet de çalıştı. New York'da Pace Üniversitesi'nde Finans üzerine MBA yaptı. Doktora eğitimini Bankacılık ve Finans dalında tamamladı. Vestel'de yöneticilik, Çalık Holding'de Genel Müdürlük ve Star Medya Yayıncılık'ta İcra Kurulu Başkanlığı yaptı. 2007 yılı itibariyle Çalık Holding ve Turkuvaz Medya Grubu'nda Yönetim Kurulu Başkan Vekili görevlerini yürütmektedir. 64. Türkiye Hükûmeti'nde Türkiye Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı olan Berat Albayrak'ın abisidir. # serhat albayrak hangi kanalın sahibi, serhat albayrak hangi takımı tutuyor, serhat albayrak ailesi, serhat albayrak hangi parti, serhat albayrak kaç yaşında, serhat albayrak kaç çocuğu var, serhat albayrak kim, serhat albayrak kimdir, serhat albayrak kiminle evli, serhat albayrak şirketleri, serhat albayrak kardeşleri, , serhat albayrak nerede, serhat albayrak nerede oturuyor, serhat albayrak ne iş yapar, Serhat Albayrak, Serhat Albayrak kim?, Serhat Albayrak kimdir?, Serhat Albayrak nereli?, Serhat Albayrak kaç yaşında?, Serhat Albayrak sedat peker, Serhat Albayrak twitter

Kaynak:Turkuaz gazetesi