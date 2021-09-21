Sercan Yıldırım Kimdir? Sercan Yıldırım kaç yaşında? Nereli? Sercan Yıldırımın Nişanlısı Kim? Sercan Yıldırım'ın Nişanlısı Ne İş Yapıyor?

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Sercan Yıldırım 5 Nisan 1990 tarihinde Bursa Osmangazi de dünyaya geldi. Futbolcu olan Sercan Yıldırım, forvet mevkinde oynamış Türk eski millî futbolcudur. Geçtiğimiz günlerde Nihan Yönel ile nişan törenlerinde çektikleri fotoğraflarını sosyal medya hesapları üzerinden takipçileri ile paylaşmışlardı. Sosyal medya paylaşımlarından sonra gündeme bomba gibi düşen çift hakkında merak

Kulüp Kariyeri

Bursaspor

Bursa’nın Osmangazi ilçesinde 5 Nisan 1990 günü dünyaya gelen Sercan Yıldırım, futbol hayatına Bursaspor altyapısında başladı. 2007-08 sezonunda Bursaspor formasını A takım seviyesinde sırtına geçirdi. İlk maçında Atatürk Olimpiyat Stadyumu’na çıktı. Sercan Süper Lig kariyerindeki ikinci maçında, Kasımpaşa deplasmanında, rakip fileleri havalandırdı. O sezon ligde sekiz, kupada üç maçta olmak üzere, toplam 11 kez takımı için ter döken Yıldırım, 2008-09 sezonunda ise Bursaspor’un 9 numaralı formasını 18 yaşında giydi.

Sercan, ligin ikinci haftasında kazanılan Gençlerbirliği maçında bulduğu iki golle takımına 2-0’lık galibiyeti getirdi. Dördüncü haftada ise Kocaelispor önünde 3-2’lik skorla alınan galibiyete yine iki golle katkıda bulundu. Bir hafta sonra Bursa’da Galatasaray’a karşı da bir gol atarak beş hafta sonunda dört gole ulaştı. Yıldırım'ın u dönemde Avrupa takımlarından teklifler aldığına dair haberler basında yer aldı. Ancak Manchester United’ın Bursaspor’a teklif ettiği iddia edilen 5 milyon pound tutarındaki bonservis bedeline rağmen Sercan takımda kaldı. Süper Lig’deki ilk tam sezonuna 11 gol sığdıran Sercan, toplamda ise 35 maça çıkarak 14 golün altına imzasını attı, sezon içinde ilk kez Türkiye A millî takımından davet aldı.

2009-10 sezonunun ilk haftalarında da rakipleri boş geçmeyen Sercan Yıldırım, Kasım 2010’da dizinden yaşadığı sakatlıktan dolayı yaklaşık iki ay sahalardan uzak kaldı. Dönüşte Sivasspor ile oynanan Türkiye Kupası maçında üç gol birden atmayı başardı. Ayrıca Bursaspor, sezonu şampiyon tamamlayarak kulüp tarihinde ilk kez böylesi ciddi bir başarı elde etti. Sercan, UEFA’nın resmî yayını Champions Dergisi’nin Ekim-Kasım 2010 sayısında Türk futbolunun umut vadeden oyuncusu olarak anılan Sercan Yıldırım, Bursaspor adına iyi geçmeyen 2010-11 UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasındaki Rangers maçında ağları sarsarak bu arenada Bursaspor tarihinin ilk golünü atmayı başardı ve forması Bursaspor müzesine kaldırıldı. 2010-11 sezonunda ise sekiz defa ağları sarsmayı başardı. 2 Mart 2011 tarihinde Bursaspor'un Sercan Yıldırım'ın transferi için Rossiyskaya Premyer-Liga ekiplerinden Lokomotiv Moskva ile 5,5 milyon € bonservis bedeli karşılığında anlaşıldığı ve oyuncunun 3 Mart'ta yeni kulübüyle sözleşme imzalayacağı duyuruldu. 5 Mart'ta ise transferin bonservis konusunda yaşanan anlaşmazlıklar sebebiyle gerçekleşmeyeceği belirtildi. 19 Ağustos 2011 tarihinde RSC Anderlecht'e karşı oynanan ve 1-2 kaybedilen UEFA Avrupa Ligi play-off karşılaşması sonrasında teknik direktör Ertuğrul Sağlam radikal kararlar alınacağı açıkladı. Bu açıklamadan iki gün sonra düzenlenen basın toplantısında futbolculardan İbrahim Kaş, Volkan Şen ve Sercan Yıldırım'ın süresiz kadro dışı bırakıldığını ve kendilerine kulüp bulmaları söylendığını belirtti.

Galatasaray

Sercan, Galatasaray formasıyla eski takımı Bursaspor'a karşı.

2011-12 sezonunun yaz transfer döneminin son gününde 3 milyon € + futbolcu Musa Çağıran'a karşılık Bursaspor'dan Galatasaray'a transfer olduğu Galatasaray Kulübü tarafından açıklanmıştır. İmzalanan sözleşme 5 sezonluktu ve sözleşme gereği Sercan Yıldırım bu transferde her sezon için 700 bin € sabit ücret ve her sezon için 8 bin 500 € karşılaşma başı ücret alacağı belirtildi. Bunun dışında eğer futbolcu bir sezonda 30 ve daha fazla resmi müsabakada görev alması halinde takip eden sezona ilişkin sabit transfer ve maç başı ücretlerinin yüzde 10 arttırılarak ödeneceği kaydedildi.

Sercan, Galatasaray formasıyla resmî maçlardaki ve Süper Lig'deki ilk golünü Süper Lig'in 2011-12 sezonunun 19. haftasında oynanan Samsunspor maçında kaydetmiştir. Ayrıca Sercan Türkiye Kupası maçında Adana Demirspor ağlarını 2 kez sarsmayı başarmış ve Galatasaray bu maçtan 4-1 galip ayrılmıştır. 2011-12 sezonunun ardından adı Trabzonspor ve Eskişehirspor gibi takımlarla anılsada Sercan, 2012-13 sezonunda ise Galatasaray formasıyla ilk maçına Kasımpaşa karşısında oyuna sonradan dahil olarak çıkmıştır. Sercan ikinci resmi maçına ise 23 Eylül 2012'de Akhisar karşısında çıkmış ve Akhisar ağlarını havalandırmayı başarmıştır. O sezon Türkiye Kupası'nda 2 maça çıkan Sercan, 27 Kasım 2013 tarihinde oynanan ve Galatasaray'ın 4-1 kazandığı Balıkesirspor maçında 1 gol atmış ve 2 asist yapmıştır. Bu performansıyla birlikte 2 gol atan Aydın Yılmaz ile en çok dikkat çeken isim olmuştur.

Sivasspor

Sercan Yıldırım 2012-2013 sezonunun devre arasında Sivasspor'a kiralanmıştır. Michael Eneramo ile birlikte çift forvet almak amacıyla oynatılmak amacıyla bu takıma alınan Sercan, ilk maçına 19 Ocak 2013'te Gaziantepspor karşısında 62. dakikada Ricardo Pedriel'in yerine girerek çıktı. 23 Ocak tarihinde ise bu takımla 1461 Trabzon arasında oynanan Türkiye Kupası maçında ilk defa bir maça 11 başlamıştır. Bu maçta 63 dakika sahada kalmıştır. Bu maçın ardından Süper Lig'de ise 27 Ocak'ta oynanan Mersin İdman Yurdu maçına maçın 45. dakikasında girdi ve 45 dakika sahada kaldı. Türkiye Kupası'nda 29 Ocak'ta Fenerbahçe ile oynanan maça da Michael Eneramo ile çift forvet olarak başlayan oyuncu, 55. dakikada yerini Erman Kılıç'a bırakmıştır. Bu maçta performansıyla göz dolduran Sercan, bu sefer de Süper Lig'de oynanan Fenerbahçe maçının 61. dakikasında oyuna girmiş ancak 75. dakikada lifi yırtılan oyuncu maçı sakatlanarak terk etmiştir.

3 hafta sahalardan uzak kalan Sercan, 28 Şubat'ta eski takımı Bursaspor karşısında sahalara dönmüştür. Bu maça deplasmanda ilk 11 başlayan oyuncu, 50. dakikada Ziya Erdal'ın asistini gole çevirmiştir. Eski takımına attığı gol sonrası sevinmeyen oyuncu, 80 dakika sahada kalmış ve takımının 1-0 galip gelmesinde büyük pay sahibi olmuştur. Bu maçtan günler sonra yine aynı takım karşısında maça çıkan Sercan, 72. dakikada oyuna girmiş, ancak Sivasspor bu maçta 1-0 mağlup olmuştur. Son olarak 17 Mart 2013 günü Akhisar Belediyespor karşılaşmasında son 15 dakika dahil olan oyuncu, takımının 2-1 yenilmesine engel olamamıştır. Ancak Sercan bu maçın ardından sakatlanmıştır. Bu sakatlık ve devam eden istikrarsızlığından dolayı Sercan, Nisan 2013'te kadro dışı bırakılmıştır.

Şanlıurfaspor

2013-2014 sezonun başında Galatasaray kadrosunda düşünülmeyen Sercan Yıldırım, 30 Temmuz 2013 tarihinde, 2013-14 sezonu için 150.000 € ücret karşılığında PTT 1. Lig ekibi Şanlıurfaspor'a 1 yıllığına kiralanmıştır. Aynı zamanda bu anlaşma sırasında Sercan'ın sözleşmesinin 2016-2017 sezonu sonuna kadar uzatıldığı bilgisi de verilmiştir. Bu takım ile ilk maçına 17 Ağustos 2013 günü Karşıyaka karşısında santrafor bölgesine girerek çıkan Sercan, ligin 3. haftasında ise Manisaspor karşısında ilk defa bir maça 11'de başlamış ve 90 dakika boyunca en uç bölgede görev yapmıştır. İlk golünü ise ligin 5. haftasında yine 90 dakika sahada kaldığı TKİ Tavşanlı Linyitspor maçında atan Yıldırım, bu maçtan bir hafta sonra Fethiyespor maçında ise ilk asistini yapmıştır. 7. haftada ise Denizlispor ağlarını sarstı.

Bir sonraki hafta da ise Adana Demirspor maçında gol atan oyuncu, o sezonki tek Türkiye Kupası maçına ise 23 Eylül 2013'te Giresunspor karşısında çıktı ve sol açık olarak oynadığı takımı 1-0 mağlup olarak bu turnuvaya veda etti. 12. haftada Balıkesirspor maçında da güzel bir asiste imza atan Yıldırım, takımının 2-1 galip gelmesine katkıda bulundu. 9 Kasım 2013'te ise Samsunspor karşısında kart gören Sercan, karşılaşmada hakem Serkan Tokat’ın yanlış kararı nedeni ile gördüğü sarı karttan sonra bir sonraki hafta oynanacak olan Bucaspor maçında cezalı duruma düştü. Daha sonra ise maçın hakemi Serkan Tokat’ın maçtan sonra yazdığı rapor neticesinde Sercan Yıldırım'a Serkan Tokat’a yönelik hakareti nedeniyle 2 maç ceza ve 4 bin 500 TL para cezası verildi.[8] 14, 15 ve 17. haftalarda forma giyemeyen Sercan, 18. hafta oynanan Mersin İdman Yurdu maçının 72. dakikasında sahalara döndü. Bu maçın ardından ise Orduspor maçına ilk 11 başlayan Sercan, bu maçta 90 dakika sahada kaldı. Ligin son iki haftası ise kadrıya alınmadı. Sercan, 2013-14 devre arası kampında ise alacaklarını alamadığı gerekçesiyle kulübünden ayrıldı. Bu gelişmelerin arından Galatasaray'a dönmek isteyen oyuncu, Roberto Mancini engeline takıldı ve İtalyan teknik adam kendini kadroda düşünmediğini bildirdi. Bu gelişmelerin ardından ise Sercan, eski kulübü Bursaspor ile görüşmelere başladı.

Bursaspor (2. Dönem)

2013-14 devre arasında ise kadrosuna eski oyuncularından Volkan Şen'i katan Bursaspor, şampiyonluk döneminde takımın en iyi ikilisini tekrar buluşturdu ve Sercan'ı da 21 Ocak 2014 tarihinde satın alma opsiyonuyla kiraladığını belirtti.[9] Sercan, ilk maçına ise 2 Şubat 2014'te eski takımı Galatasaray karşısında çıktı ancak ikinci yarıda yerini Volkan Şen'e bıraktı. 2013-14 sezonunda takımında Ozan Tufan, Volkan Şen ve Colin Kâzım Richards ile forma rekabetine giren Yıldırım, Kazım Kazım'ın kadro dışı kalmasıyla 7 hafta üst üste süre alsa da 29. hafta baldırından sakatlanarak 4 hafta sahalardan uzak kaldı. Sercan o sezon ilk golünü ligin son haftasında Gaziantepspor'a attı. Sezon sonunda satın alma opsiyonunun Bursaspor'da olmasına rağmen yeni teknik direktör Şenol Güneş'in kendisinin planları arasında olmadığını açıklamış böylelikle Sercan, Galatasaray'a geri dönmüştür.[10]

Balıkesirspor

2014-15 sezonunda Galatasaray'a dönen Sercan, Engin Baytar, Sabri Sarıoğlu, Lucas Ontivero, Endoğan Adili, Kaan Baysal, Emmanuel Eboué, Yiğit Gökoğlan, Dany Nounkeu ve Gökhan Zan ile birlikte Galatasaray'ın yeni teknik direktörü Cesare Prandelli tarafından kadroya alınmadı. Bu isimler Florya'da çalışmalara devam etti.[11] 26 Temmuz 2014 günü Balıkesirspor kampına dahil edilen Sercan, Mersin İdman Yurdu ile oynanan hazırlık maçında 1 gol atıp Alanzinho'ya da 1 asist yaptı. 6 Ağustos 2014, tarihinde Süper Lig'e yeni yükselen Balıkesirspor'a kiralandığı kamuoyuna duyuruldu.[12] Sezon sonunda 31 maça çıktı 8 gol 10 asist yaptı ve Galatasaray'a geri katıldı.

Bursaspor (3. Dönem)

13 Ağustos 2015 tarihinde Bursaspor'un resmi internet sitesinde Sercan Yıldırım'ın satın alma opsiyonlu olarak Galatasaray'dan 1 sezonluğuna kiralandığı bilgisi verildi. 2015-16 sezonunu Bursaspor'da tamamlayan ve 19 maçta 4 gol ve 5 asistlik performans gösteren Yıldırım, sezon sonunda Bursaspor tarafından satın alındı. Ertesi sezon ise 19'unda sonradan oyuna girerek 23 maça çıkan Yıldırım 2 gol 1 asiste imza attı ve 2017-18 sezon sonuna kadar Bursaspor'un futbolcusu olarak kalan Sercan Yıldırım, sezon sonunda takımdan ayrıldı ve yarım sezon kulüpsüz kaldı.

Giresunspor

Bursaspor'un Temmuz 2018'de kendisini serbest bıraktığı Sercan Yıldırım, 214 gün sonra 1. Lig ekiplerinden Giresunspor ile yarım sezonluk sözleşme ile transfer oldu. Sercan Yıldırım bu takımda hiçbir resmi maçta forma giyemeden ayrıldı.

Fatih Karagümrük

2019/20 sezonu öncesinde Sercan Yıldırım Fatih Karagümrük'e transfer oldu.

Millî takım kariyeri

Profesyonel kariyeri öncesinde, çeşitli yaş kategorilerinde gösterdiği umut vadeden performansla evrensel bir ün kazanan genç oyuncu, Uluslararası Gençler Turnuvası’nda Rusya, Bulgaristan ve Makedonya’ya karşı mücadele eden Türkiye adına bir gol kaydetti. Turnuvanın ardından da 17 yaş altı millî takımı kadrosuna davet edildi. Şubat 2006’da Türkiye 16 yaş altı millî takım ile Portekiz’de bir turnuvaya katıldı. Yetenek avcılarının radarına giren Sercan, turnuvanın ilk iki maçında Avusturya ve Macaristan’a toplam beş gol attı. Son maçta Portekiz’i boş geçse de “en değerli oyuncu” unvanını aldı. Londra’daki özel bir organizasyonun ardından dünya devi Manchester United tarafından izlenmeye başladı.

Yaş olarak kendisinden iki yıl büyük rakiplere karşı mücadele eden genç yıldız adayı, Avrupa Şampiyonası Eleme maçlarında boy gösterdi. Sercan Yıldırım, 2006 senesinin ilk bölümünde ise kariyeri için önemli adımlar atmaya başladı. Türkiye 16 yaş altı millî takımı ile İzmir’deki Ege Turnuvası’na katıldı. Takımının oynadığı tüm maçlarda gol atan Sercan, sırasıyla Belçika, Norveç ve Hollanda ağlarını birer kez sarstı, 5-3’lük skorla kaybedilen Ukrayna karşılaşmasında iki gol atan oyuncu, Hollanda ile oynanan ikinci maçta bulduğu gollerle takımını 2-1’lik galibiyete taşıdı. Turnuvayı beş maçta bulduğu altı golle tamamlayan Sercan Yıldırım, “gol kralı” ve “en değerli oyuncu” olmayı başardı. Sercan, 12 kez Türkiye U-17, 8 kez Türkiye U-18, 17 kez Türkiye U-19, 4 kez Türkiye U-21, 10 kez de Türkiye A Millî forması olmak üzere toplam 64 kez millî formayı giydi ve müsabakalarda 33 gol kaydetti.

Survivor

Sercan Yıldırım formasını giydiği Fatih Karagümrük takımından özel izin alarak, Acun Ilıcalı'nın sunduğu Survivor 2020 yarışmasında ünlüler takımında yer almıştır. O sezonun en iyi performans gösteren yarışmacılardan biri olarak yarışmayı 6. sırada elenerek bitirdi.

Futbol sonrası

Survivor sonrası memleketi Bursa'ya dönen Sercan Yıldırım, Ekim 2020 tarihi itibarıyla Nilüfer Belediyespor Kulübü Tesisleri'nde faaliyet gösterecek olan Nilüfer Belediyesi Sercan Yıldırım Futbol Akademisi'ni açmıştır.