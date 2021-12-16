Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde Hilal kimdir? Hilal bulundu mu?
Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde hafta içi hergün ekranlarda izleyicilerle buluşuyor. Bu hafta hangi konular işlenecek hangi konulara çözüm bulunacak?
Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde hafta içi hergün ekranlarda izleyicilerle buluşuyor. Bu hafta hangi konular işlenecek hangi konulara çözüm bulunacak?
Hilal Kimdir?
13 yaşındaki Hilal'in 29 yaşındaki bir adam tarafından kaçırıldığı iddia ediliyor. Babası programa başvuru yaparak kızına sesini duyuruyor.
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|23
|9. Galatasaray
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|23
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|16
|22
|11. Karagümrük
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|22
|12. Antalyaspor
|16
|21
|13. Gaziantep FK
|16
|21
|14. Giresunspor
|16
|19
|15. Kayserispor
|16
|19
|16. Altay
|16
|18
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|16
|14
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|16
|14
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|16
|13
|20. Kasımpaşa
|16
|11
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|16
|33
|2. Erzurumspor
|15
|31
|3. Ankaragücü
|16
|30
|4. Eyüpspor
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|30
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|28
|6. Samsunspor
|16
|26
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|15
|23
|8. Kocaelispor
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|23
|9. Gençlerbirliği
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|20
|13. Menemenspor
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|20
|14. Manisa FK
|17
|19
|15. Bursaspor
|16
|18
|16. Ankara Keçiörengücü
|16
|18
|17. Denizlispor
|16
|16
|18. Altınordu
|16
|16
|19. Balıkesirspor
|16
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Man City
|17
|41
|2. Liverpool
|16
|37
|3. Chelsea
|16
|36
|4. Arsenal
|17
|29
|5. West Ham
|17
|28
|6. M. United
|16
|27
|7. Tottenham
|14
|25
|8. Wolverhampton
|17
|24
|9. Leicester City
|16
|22
|10. Aston Villa
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|22
|11. Crystal Palace
|17
|20
|12. Brentford
|16
|20
|13. Brighton
|16
|20
|14. Everton
|16
|18
|15. Southampton
|17
|17
|16. Leeds United
|17
|16
|17. Watford
|16
|13
|18. Burnley
|15
|11
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|16
|10
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|17
|10