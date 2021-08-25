Semih Doğanoğlu kimdir, nereli ve kaç yaşında?



01.02.1988 tarihinde Çanakkale’nin Gelibolu ilçesinde doğdu. İlkokul, ortaokul ve lise öğrenimlerini Gelibolu’da tamamlayarak 2005 yılında girmiş olduğu İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü’nden 2009 yılında mezun oldu.

Memuriyet hayatına üniversite yıllarında İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesinde memur olarak başladı. Daha sonra 2011-2017 yılları arasında T.C. Başbakanlık'ta Başbakanlık Uzmanı olarak görev yaptı. 2017 yılında girmiş olduğu Kaymakamlık sınavını kazanarak Eskişehir Kaymakam Adayı olarak Mülki İdare Amirliği mesleğine intisap etti.

Eskişehir Valiliğinde vilayet stajını tamamladıktan sonra sırasıyla Kırklareli/Babaeski ve Çanakkale/Lapseki ilçelerinde Kaymakam Refikliği yaptı. Kayseri/Pınarbaşı ilçesinde Kaymakam Vekilliği görevinde bulundu. Ankara’da Teftiş Stajını bitirdikten sonra 8 ay süreyle İngiltere’ de Sheffield Üniversitesinde yabancı dil eğitimini başarıyla tamamladı. Daha sonra Afyonkarahisar İline bağlı İhsaniye Kaymakamı iken İçişleri Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün 06.04.2021 tarihli Oluru ile Kaymakamlığımızda görevlendirilmiş olup 19.04.2021 tarihinde ilçemizdeki görevine başlamıştır.

Samiye DOĞANOĞLU hanımefendi ile evli olup Salih Buğra isminde bir çocuk babasıdır. İyi derecede İngilizce bilmektedir.